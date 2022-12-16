Иномарка уничтожила светофор на островке безопасности в результате ДТП в Омске

Фото: пресс-служба мэрии Омска

В Омске восстановят светофор и дорожный знак, которые были поврежден в результате аварии на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Масленникова.

На данный на перекрестке движение транспорта и пешеходов осуществляется в штатном режиме. Степень повреждение объектов дорожной инфраструктуры специалисты еще оценивают.

Сегодня утром, 16 декабря, уже были демонтированы разрушенные элементы светофора и дорожный знак. В течение дня специалисты оценят состояние кабелей и начнут работу по дальнейшему восстановлению светофора.

Как сообщают в пресс-службе мэрии, сроки завершения ремонтных работ зависят от степени повреждений.

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