Каток в омском парке «Вокруг света» откроют завтра

Пожалуй, это один из самых дорогих катков в городе, если анализировать тарифы на других Фото: телеграм-канал парка «Вокруг света»

В Омске завтра, 17 декабря, в 17:00 в парке «Вокруг света», расположенном на «Зеленом острове», откроют ледовый каток.

Выход на лед в будние дни до 16:00 обойдется в 150 рублей для взрослых и в 100 рублей для детей до 6 лет. С 16:00 до 22:00 - 250 и 100 рублей соответственно.

В выходные и праздники придется раскошелиться. Взрослым выйти на лед получится за 300 рублей, а детям до 6 лет - за 150 рублей. В течение дня стоимость не меняется.

Прокат коньков здесь почасовой в отличие от других катков. За первый час - 150 рублей, а за каждый последующий - 100 рублей.

Для льготных категорий омичей предоставляется скидка в 30% на выход на лед и прокат коньков, но только в будний день.

Есть также дополнительная услуга «помощник фигуриста» - 100 рублей в час.

Отметим, в субботу, 17 декабря, пройдет торжественное открытие ледового катка около стадиона «Красная звезда»

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