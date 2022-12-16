В Кировском округе Омска 19 декабря отключат воду на несколько часов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омск в понедельник, 19 декабря, без воды останутся два здания, находящие в Кировском округе. Об этом сообщили в пресс-службе «Росводоканала».

Холодное водоснабжение с 9:00 до 15:00 отключат из-за работ по замене запорной арматуры на водопроводной насосной станции ВНС-418 (ЦТП-689), расположенной на по улице Дмитриева, по следующим адресам:

- ЦТП-689 МП «Тепловая компания»;

- Жилой дом 12 этажей по адресу улица Конева 34/2.

Около дома №34/2 по улице Конева с 9:00 до 15:00 будет работать машина с питьевой водой.

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