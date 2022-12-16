В центре Омска на улице Чехова установят дополнительные знаки, запрещающие парковку

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В Омске на улице Чехова будут установлены дополнительные знаки, запрещающие парковку. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Дополнительные дорожные знаки «Остановка запрещена» совместно с табличками «Работает эвакуатор» позволят обеспечить безопасный разъезд встречного транспорта при движении по улице Чехова и исключить возникновение заторов.

Знаки будут действовать на участке в районе пересечения улиц Чехова и Щербанева. Там установлен запрет на парковку в рабочие дни с 8:00 до 17:00 часов.

В дептрансе просят омичей соблюдать требования ПДД и дорожных знаков на данном участке и напоминают, что нарушителей ждет административный штраф и эвакуация авто на штрафстоянку.

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