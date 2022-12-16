В Омске до 2027 года появится единый центр управления транспортом

Фото: пресс-служба мэрии Омска
Накануне региональное правительство утвердило проект по созданию интеллектуальных транспортных систем в Омской области на 2023 – 2027 годы.
Единый центр управления в Омске, который будет создан в рамках проекта, позволит уменьшить задержки в движении транспорта, увеличить пропускную способность улично-дорожной сети, обеспечить оперативное реагирование и взаимодействие социальных и коммунальных служб при ЧП на дорогах, а также оптимизировать работу общественного транспорта и повысить качество пассажирских перевозок.
Отметим, единые центры управления дорожным движением уже работают в Москве, Казани, Перми, Ставрополе, Вологде и Уфе. При создании омского будут использован опыт их организации.
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