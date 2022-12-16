Мэра Омска Сергея Шелеста сегодня выписали из больницы

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Сегодня, 16 декабря, мэр Омска Сергей Шелест покинул стационар Клинического медико-хирургического центра, в котором находился после операции по замене тазобедренного сустава, проведенной 8 декабря. Об этом глава города рассказал в своем телеграм-канале.

По словам Шелеста, ситуация с его здоровьем начала усугубилась после перенесенного ковида, а в последние месяцы и вовсе все стало так плохо, что лечение откладывать было нельзя.

- После перенесенного в начале пандемии коронавируса ситуация усугубилась, а в последние месяцы приняла критический оборот. Стало понятно, что откладывать больше нельзя. Обратился за консультацией в КМХЦ. Договорились, что «сдамся» в руки докторов, после того, как застройщики сдадут детские сады, возводимые по нацпроекту «Демография». Для меня было крайне важно завершить эти объекты. 30-го ноября мы запустили садик в микрорайоне «Прибрежный», 5-го - в поселке Большие Поля - задача была выполнена, - написал градоначальник.

Сергей Шелест поблагодарил врачей КМХЦ и отметил, что впереди еще период наблюдения и реабилитации.

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