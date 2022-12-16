Омичам рассказали, когда школьники будут сдавать ЕГЭ в 2023 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне министерство образования Омской области сообщило, сроки проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2023 году.

Согласно приказам Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, досрочно Единый государственный экзамен (ЕГЭ) можно будет сдать с 20 марта по 19 апреля, в основной период - с 26 мая по 1 июля, а в дополнительный период - с 6 по 19 сентября.

Расписание ЕГЭ в 2023 году (основной период)

- География, литература, химия - 26 мая;

- Русский язык - 29 мая;

- Математика (базовый и профильный уровень) - 1 июня;

- История, физика - 5 июня;

- Обществознание - 8 июня;

- Биология и иностранные языки (письменная часть) - 13 июня;

- Иностранные языки (устная часть, «говорение») - 17 и 18 июня;

- Информатика и ИКТ - 19 и 20 июня.

Отметим, сдача ОГЭ для 9 классов также разделена на три периода: досрочный (с 21 апреля по 16 мая), основной (с 24 мая по 1 июля) и дополнительный (с 4 по 23 сентября).

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