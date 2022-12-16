В Омской области могут снова вернуть масочный режим

Ранее в Омской области были выявлены случаи свиного гриппа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омске и области на фоне заболеваемости ОРВИ, гриппом и другими респираторными заболеваемости, растущей в последние недели, могут вновь ввести масочный режим.

В региональном управлении Роспотребнадзора тем не менее отмечают, что пока данную ограничительную меру вводить не планируют.

- На сегодняшний день введение масочного режима в Омской области не планируется. Пока рано говорить, что будет на новогодних праздниках. Сейчас растет заболеваемость гриппом и незначительно ковидом. Хороший это показатель или нет? По сравнению с другими регионами - пока да, поэтому вопрос о введении масочного режима не стоит, - цитирует пресс-секретаря ведомства Марию Шадрину издание «Город55».

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал омичам все же надевать маски и респираторы.

Отметим, накануне маски в общественных местах обязали носить жителей Республики Татарстан.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru