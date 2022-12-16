Под Омском задержали мужчину, который хранил дома 400 граммов «дурман травы»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Омской области может отправиться за решетку за хранение наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе полиции, сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнего жителя Большереченского района. При обыске у него было обнаружено и изъято свыше 400 граммов «дурман травы». Хранил ее сельчанин для личного употребления.

В настоящее время на мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств». Максимальное наказание, которое может грозить ему, 10 лет колонии.

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