Под Омском задержали мужчину, который хранил дома 400 граммов «дурман травы»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Житель Омской области может отправиться за решетку за хранение наркотиков.
Как сообщили в пресс-службе полиции, сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнего жителя Большереченского района. При обыске у него было обнаружено и изъято свыше 400 граммов «дурман травы». Хранил ее сельчанин для личного употребления.
В настоящее время на мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств». Максимальное наказание, которое может грозить ему, 10 лет колонии.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru