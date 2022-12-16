В Омске мошенники требуют деньги на помощь мобилизованным от имени Роспотребнадзора

Фото: Даниил ОПАРИН

Омских предпринимателей от имени еще одного ведомства начали терроризировать мошенники.

Теперь злоумышленники звонят юридическим лица и индивидуальным предпринимателя от имении омского Роспотребнадзора предлагают перевести деньги на счет якобы для помощи мобилизованным и военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции (СВО)

Ведомство предупреждает, что не занимается сбором денежных средств с граждан для оказания какой-либо помощи кому-либо.

В Роспотребнадзоре просят омичей быть бдительными и незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о всех фактах совершения мошеннических действий.

Напомним, ранее мошенники стали звонить в администрации муниципальных рынков от имени ГУ МЧС по Омской области и угрожать проверками.

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