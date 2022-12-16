В Омске пациентов с признаками ОРВИ будут тестировать на грипп по ОМС

Фото: Алиса ТИТКО

Тестирование на грипп для омичей с признаками ОРВИ будет проводиться по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).

Постановление о бесплатном тестировании на грипп и другие респираторные инфекции для граждан было опубликовано на сайте Правительства РФ. Медики также смогут проводить одновременно исследование и на коронавирус.

Отметим, данная мера была введена на фоне роста заболеваемости ОРВИ и другими респираторными инфекциями в последние недели.

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