В Омске пациентов с признаками ОРВИ будут тестировать на грипп по ОМС

Фото: Алиса ТИТКО
Тестирование на грипп для омичей с признаками ОРВИ будет проводиться по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).
Постановление о бесплатном тестировании на грипп и другие респираторные инфекции для граждан было опубликовано на сайте Правительства РФ. Медики также смогут проводить одновременно исследование и на коронавирус.
Отметим, данная мера была введена на фоне роста заболеваемости ОРВИ и другими респираторными инфекциями в последние недели.
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