У омичей появилась возможность купить проездной на самолет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила проездной на полеты в бизнес-классе. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
«Бизнес-проездной» представляет собой единый билет на 10 полетов в бизнес-классе по фиксированной цене, но с открытыми датами. Цена за один полет - 25 тысяч рублей. Услуга распространяется только на прямые перелеты. Так, проездной доступен для рейсов Омск-Москва, Москва-Омск и других.
Как отмечают в авиакомпании, действует единый билет всего 6 месяцев. Неиспользованные полеты сгорают. Билет невозвратный.
Напомним, согласно данным Омского аэропорта о регулярности полетов за ноябрь 2022 года , авиакомпания «Уральские авиалинии» стала самым непунктуальным перевозчиком.
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