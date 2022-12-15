Омские предприятия нарастят поставки сельхозтехники и картофеля в Узбекистан

В апреле 2022 года губернатор Омской области и глава Джизакской области подписали соглашение и дорожную карту по развитию сотрудничества регионов. Сейчас омская делегация, в состав которой вошли члены регионального правительства, ректоры крупнейших омских вузов, представители промышленных, сельскохозяйственных и текстильных предприятий, снова находится с визитом в Джизакской области. Омичи намерены обсудить дальнейшее сотрудничество.

- У нас есть ряд направлений, по которым сотрудничество с джизакской стороной может быть плодотворным. Прежде всего это аграрный сектор: поставки из Джизакской области ранних овощей и фруктов, которые они могут привозить к нам уже в мае, осенью же мы готовы поставлять в Узбекистан наш картофель - такая потребность есть. Кроме того, партнеров интересует наша мука и зерно. Также обсудили поставки сельхозтехники: зернотокового и землеобрабатывающего оборудования, посевных комплексов. В рамках этого визита представители наших предприятий встретятся с местными аграриями, чтобы детально обсудить их запросы, — рассказал подробно Александр Бурков.

Глава региона отметил, что джизакские аграрии готовы рассматривать возможность районирования омских семян на территории своей области. На встрече речь также шла о создании совместных предприятий на территории Джизакской области. Представители омского текстильного производства заинтересованы в приобретении сырья и уже готовых тканей, в том числе огнеупорных материалов для пошива противопожарной одежды. В рамках официального визита запланированы выезды на крупнейшие текстильные предприятия Джизакской области. Для Омской области интерес представляют стройматериалы, которые производят в Джизакской области.

- Мой коллега предложил несколько направлений, в которых мы могли бы сотрудничать. В первую очередь это работа по сельхозмашинам, которые производятся в Омской области. Для нас это важно, поскольку всё-таки 50% нашего внутреннего валового продукта составляет сельское хозяйство. В настоящее время мы покупаем технику в Китае и Турции, но я уже провел предварительный анализ технических характеристик омских машин и могу сказать, что они больше подходят нашим землям. Нам было бы интересно поработать с омскими учёными, которые занимаются подготовкой семян. Обязательно рассмотрим возможность их ввоза в Узбекистан. В этом году мы приобрели семена из России почти на 20 млн долларо», — подчеркнул глава Джизакской области Эргаш Салиев.

Также в Джизакской области развивается производство стройматериалов - базальта и цемента.

Следующей в рамках визита в Узбекистан омичи посетят Навоийскую область. Здесь запланирована встреча Александра Буркова с главой региона Норматом Турсуновым, посещение свободной экономической зоны «Навои» и проведение b2b контактов.