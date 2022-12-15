В Омской области на благоустройство сотни парков потратят больше полумиллиарда рублей

В Омской области продолжают планировать бюджет на следующий год. В частности, стало известно, что на обустройство 95 парковых территорий в Омской области и Омске будет выделено 535 миллионов рублей. При этом на городские территории власти готовы потратить только 150 миллионов рублей, остальные средства направят в райцентры и села региона.
Работы будут проходить в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Ранее администрация Советского округа города Омска сообщила о строительстве 17 площадок для детских игр в следующем году.
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