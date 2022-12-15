В школах Омской области на карантин закрыли 1300 классов

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15 декабря Роспотребнадзор Омской области актуализировало информацию о заболеваемости детей в школе. Из-за вспышки гриппа и ОРВИ сейчас в Омской области закрыты 1369 классов в 176 общеобразовательных школах и 241 группа в 105 детских дошкольных учреждениях. Пока закрыты все группы в 12 детских садах региона.

При этом пятью днями ранее в омских школах было закрыто всего 485 классов. Отметим, что группы закрывают, когда одновременно болеют больше пятой части учеников.

- Если в группе или в классе по причине заболевания гриппом отсутствует более 20% детей, школьные занятия и посещение детьми дошкольных организаций приостанавливают на срок не менее 7 дней (равен инкубационному периоду гриппа). Срок может быть продлен. Принимает решение об ограничительных мерах руководитель образовательного учреждения, - поясняли ранее в надзорном ведомстве.