Правительство Омской области утвердило прожиточный минимум на 2023 год на 17% больше

В среднем прожиточный минимум в регионе для разных категорий омичей вырос от 1600 до 2100 рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Правительство Омской области утвердило новую величину прожиточного минимума на 2023 год. Она на 17% выше и составит 13 195 рублей. То есть ежемесячно прибавка равна 1 890 рублям. Для разных категорий омичей прибавки также различные. Так для трудоспособного населения новый ПМ составит 14 383 рубля (увеличение на 2 061 рубль), для пенсионеров – 11 348 рублей (увеличение на 1 626 рублей); для детей – 13 624 рубля (увеличение на 1 950 рублей).

– В целом, годовые темпы роста составят 17%, – отметил министр труда и социального развития Владимир Куприянов.

Исходя из новых величин с 1 января по 31 декабря 2023 года будут производиться расчеты детских пособий, а также определение федеральной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам.