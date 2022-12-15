Омский цирк даст благотворительные представления для детей военнослужащих

Фото: кадры из шоу, сайт омского цирка.

Омский цирк анонсировал благотворительный спектакль для 1500 зрителей. В частности, в Омске уже вовсю идут репетиции новогоднего шоу Гии Эрадзе «Тайна новогодней звезды». При этом члены семей военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации и отправившихся в зону проведения специальной военной операции, смогут посетить новогодние представления не только в Омском цирке, но и в остальных филиалах Росгосцирка по всей стране. Благотворительные мероприятия пройдут с 22 по 25 декабря.

- Сейчас мы все переживаем непростой в историческом плане период. Уверен, что цирковое искусство не только говорит на понятном всем языке мира, но и как сам цирковой манеж – объединяет представителей разных народов и возможностей. Именно поэтому каждый участник циркового конвейера компании, в том числе и частные продюсеры, готовы проявить лучшие человеческие качества: неравнодушие и внимание к людям и подарить детям тех, кто стоит на защите нашего государства, незабываемый праздник цирка, - сказал генеральный директор ФКП «Росгосцирк» Сергей Беляков.

Афиша представления для детей мобилизованных.

Ранее компания «Росгосцирк» и Омский государственный цирк также проводили бесплатные показы для детей беженцев из ЛНР и ДНР. А осенью нынешнего года коллектив программы «Принц цирка» посетил с гастролями Луганский государственный цирк, где были даны 35 представлений, которые посетили 63 тысячи зрителей.

Билеты на новогоднее благотворительное представление в Омском цирке можно получить при обращении в группу гуманитарной помощи или для мобилизованных, находящихся в Омске, - к командиру подразделения.