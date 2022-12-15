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НовостиОбщество15 декабря 2022 10:13

После жутких морозов в Омск снова придет потепление до -13 градусов

Температура станет значительно выше уже в пятницу
Наталья ВИРКУНЕН
Теплее всего будет в ближайшее воскресенье и понедельник.

Теплее всего будет в ближайшее воскресенье и понедельник.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Омские синоптики после недели жутких морозов прогнозируют очередное потепление до -13 градусов. Уже днем 16 декабря в регионе станет значительно теплее - от -16 до -19 градусов.

На следующий день в субботу температура также составит -17 градусов, что значительно теплее, чем в дни рабочей недели.

Днем в воскресенье температура воздуха повысится еще - до -13...-8 градусов.

При этом ночные температуры на протяжении всех трех ночей будут нешуточными - от -22 до -30 градусов, преимущественно - до -25 градусов.

Очередное похолодание произойдет во вторник на следующей рабочей неделе - средние дневные температуры упадут до -25 градусов.