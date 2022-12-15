После жутких морозов в Омск снова придет потепление до -13 градусов

Теплее всего будет в ближайшее воскресенье и понедельник.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Омские синоптики после недели жутких морозов прогнозируют очередное потепление до -13 градусов. Уже днем 16 декабря в регионе станет значительно теплее - от -16 до -19 градусов.
На следующий день в субботу температура также составит -17 градусов, что значительно теплее, чем в дни рабочей недели.
Днем в воскресенье температура воздуха повысится еще - до -13...-8 градусов.
При этом ночные температуры на протяжении всех трех ночей будут нешуточными - от -22 до -30 градусов, преимущественно - до -25 градусов.
Очередное похолодание произойдет во вторник на следующей рабочей неделе - средние дневные температуры упадут до -25 градусов.