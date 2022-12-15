В Омской области брошены 53 тысячи дачных участка

Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава омского отделения Союза садоводов России Виктор Бобырь рассказал в одном из телеэфиров о том, что в Омской области насчитывается 53 тысячи брошенных участков. Хозяева оставили эти наделы зарастать травой и создавать лишнюю угрозу возникновения пожара. Омские дачники в очередной раз обратились в Госдуму за упрощенной прцедурой оформления бесхозяйных дачных участков. Там рассматривают поправки в 217-ФЗ, который должен облегчить изъятие брошенных участков в собственность государства.

-Земля должна отойти в собственность государства, а оно уже должно распоряжаться, как с ними поступить. Сейчас есть предложения отдать их малообеспеченным гражданам, – сообщил Виктор Бобырь.

Кроме того, Бобырь акцентировал внимание, что каждый из муниципалитетов лучше знает, как могли бы послужить эти участки на благо обществу.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru