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НовостиОбщество15 декабря 2022 7:32

В Омской области снизилась смертность, но рождаемость осталась на месте

Омскстат сообщает о двукратном падении смертности
Наталья ВИРКУНЕН
На днях на Госуслугах запустили опрос среди матерей, при каких условиях они стали бы рожать детей.

На днях на Госуслугах запустили опрос среди матерей, при каких условиях они стали бы рожать детей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Омскстат отчитался о демографической обстановке в регионе за первые 10 месяцев текущего года. Согласно обновленным данным, в Омской области почти вдвое сократилась смертность, но рождаемость выше так и не стала.

- В первые 10 месяцев года на свет в Омской области появилось 13 514 младенцев, 1 338 из них родились в октябре. Снижение рождаемости идет второй месяц подряд. Беби-бум был в августе, когда родилось 1 518 малышей, - сообщают статистики.

Смертность в Омской области в 2022 году в 1,5 раза опережает рождаемость. За первые 10 месяцев с начала года по разным причинам из жизни ушли 21 611 жителей. В октябре эти темпы замедлились. Если в августе скончались 1 959 омичей, в сентябре — 1 961, то в октябре зарегистрировано 1 868 летальных исходов. Год назад, когда в регионе боролись с коронавирусом, в сентябре умерло 2 873 жителя, в октябре — почти в два раза больше, чем сейчас.

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