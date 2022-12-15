В Омской области снизилась смертность, но рождаемость осталась на месте

На днях на Госуслугах запустили опрос среди матерей, при каких условиях они стали бы рожать детей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Омскстат отчитался о демографической обстановке в регионе за первые 10 месяцев текущего года. Согласно обновленным данным, в Омской области почти вдвое сократилась смертность, но рождаемость выше так и не стала.

- В первые 10 месяцев года на свет в Омской области появилось 13 514 младенцев, 1 338 из них родились в октябре. Снижение рождаемости идет второй месяц подряд. Беби-бум был в августе, когда родилось 1 518 малышей, - сообщают статистики.

Смертность в Омской области в 2022 году в 1,5 раза опережает рождаемость. За первые 10 месяцев с начала года по разным причинам из жизни ушли 21 611 жителей. В октябре эти темпы замедлились. Если в августе скончались 1 959 омичей, в сентябре — 1 961, то в октябре зарегистрировано 1 868 летальных исходов. Год назад, когда в регионе боролись с коронавирусом, в сентябре умерло 2 873 жителя, в октябре — почти в два раза больше, чем сейчас.

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