Омская мэрия пока ищет подходящие места под новые снегоплавильные станции

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В своем телеграм-канале омский мэр Сергей Шелест сообщил о ходе уборки снега в этот период.

- С начала сезона с городских улиц уже вывезено более 40 тысяч кубометров снега. В эти дни в процессе ежесуточно задействовано более 70 единиц самосвальной техники. Все мероприятия по зимней уборке города продолжаются в плановом режиме в соответствии с погодой, - написал градоначальник.

А затем добавил, что от идеи установить снегоплавильные станции в городе не отказались. Просто возникли трудности с подбором мест под установку.

- Снег направляется на полигоны, но отмечу, что мы не отказались и от идеи установки в городе снегоплавильных станций. Пока продолжается процесс подбора земельных участков для них. Ранее рассмотренные территории не проходят по техусловиям и не отвечают задачам по сокращению плеча вывоза. Работа ведется, о ее результатах обязательно расскажу, - кратко сообщил Сергей Николаевич.