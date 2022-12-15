В Омске на Волгоградской под колесами автомобиля погибла 50-летняя женщина

Фото: Госавтоинспекция Омской области.

Поздним вечером 14 декабря случилась трагедия на проезжей части. 50-летняя омичка перебегала улицу Волгоградскую в неположенном месте и попала под колеса автомобиля. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и сразу скончалась.

- Трагедия случилась на улице Волгоградской, в районе строения № 59. Как предварительно установили сотрудники ГИБДД, автомобиль «Toyota Opa», за рулём которого был 45-летний мужчина, сбил женщину-пешехода. Она пыталась перейти проезжую часть не по пешеходному переходу. В результате женщина получила травмы и умерла на месте ДТП. Окончательно все причины и обстоятельства случившегося будут установлены в ходе дальнейшей проверки, - рассказали правоохранители.

Как известно, Волгоградская улица недостаточно освещена. Кроме того, на протяжении всей длины улицы здесь всего три пешеходных перехода. По проезжей части также ходит много транзитного транспорта.

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