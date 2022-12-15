Омичи заплатили больше 85 миллиардов рублей налогов

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С начала года за 11 месяцев консолидированный бюджет Омской области пополнен на 85,3 миллиарда рублей в виде налогов. Это также на 13,6 млрд рублей больше, чем в прошлом году, как сообщают налоговики, или на 19%.

Что касается составляющих налоговых сборов, основная доля доходов сформирована за счет платежей по налогу на доходы физических лиц - 33,3 млрд рублей и налогу на прибыль - 27,7 млрд рублей.

- Поступления на 83% сформированы такими источниками как налог на прибыль 39,3%, налог на доходы физических лиц 33,2%, акцизы на пиво 10,5%. По налогу на прибыль платежи возросли на 36,2% или на 7,4 млрд рублей, налогу на доходы физических лиц на 11,7% или на 2,4 млрд рублей, акцизам на пиво на 2,4% или на 0,2 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе регионального управления налоговой службы.

Специалисты отмечают увеличение платежей по патентной системе налогообложения на 40,8%, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 25,2%, земельному налогу на 23,6%, налогу на имущество физических лиц на 21,9%, а также единому сельскохозяйственному налогу на 19,1%.