Омский экс-прокурор возглавил курский минюст

Фото: omskgazzeta.ru.
Бывший прокурор Омской области Николай Студеникин вышел на новое место работы. Буквально накануне он возглавил управление министерства юстиции России по Курской области: вчера его представили подчиненным.
- Представление прошло в режиме видеоконференции в присутствии губернатора Курской области Романа Старовойта, а также руководителей подведомственных Минюсту России служб, территориальных органов, адвокатской и нотариальной палат Курской области, - сообщается на официальном сайте ведомства.
Прокурором Омской области Студеникин был почти два с половиной года - с июня 2020 года.
До Студеникина Анастас Спиридонов на протяжении долгих лет возглавлял прокуратуру региона. После своей отставки из Омска он стал руководителем Санкт-Петербургского юридического института прокуратуры Российской Федерации.
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