Глава Советского округа Омска Сергей Финашин был вынужден принести извинения журналистам

Фото: Алена Сухинина.

Главу Советского округа Омска Сергея Финашина вынудили извиниться перед журналистами Первого городского телеканала за грубость. Напомним, что днем ранее съемочная группа канала приехала на его встречу с жителями микрорайона «Серебряный берег». Финашин сначала сообщил, что интервью давать не будет, а позже, когда его продолжили снимать, перешел на грубость.

- Что непонятного? По голове захотел получить? - сказал Финашин оператору телеканала.

Позднее пресс-служба мэрии опубликовала комментарий главы Советского округа.

- Вчера я в очередной раз встречался с жильцами одного из домов. Они пригласили на встречу журналистов, на что имели полное право, однако, в какой-то момент была нарушена социальная дистанция, и я, действительно, проявил несдержанность. Оправдываться не буду. Подобное поведение не красит абсолютно никого, тем более, представителя власти. Приношу съемочной группе Первого городского телеканала свои извинения. Насколько мне известно, редакция и руководство студии претензий не имеют, - отметил чиновник.

В администрации сообщили, что встреча с жителями была посвящена вопросам строительства школы в округе.

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