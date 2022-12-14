Омский проспект Мира вошел в ТОП-5 самых дорогих улиц страны по аренде торговых мест

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В ТОП-5 самых дорогих улиц страны по аренде торговых мест вошел проспект Мира, расположенный в городе Омске. Такую аналитику публикует РБК.

Рейтинг составлялся среди 14 городов-миллионников страны. В него не вошли лишь Москва и Санкт-Петербург.

Таким образом, на первом месте с ценой за «квадрат» в 35 тысяч рублей обосновался проспект Ямашева в Казани. Далее идет улица Урицкого в Иркутске, там 32 тысячи рублей. На третьем – проспект Революции в Воронеже с 29 тысячами рублей. Четвертую строчку рейтинга поделили проспект Советский в Кемерове и проспект Карла Маркса в Ставрополе за 25 тысяч. За 24 тысячи на пятой строчке Краснодар и Омск.

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