Омский Роспотребнадзор отказался от новогоднего корпоратива из-за эпидобстановки

Коронавирусных ограничений для мероприятий нет.
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Из-за эпидобстановки от новогоднего корпоратива отказался омский Роспотребнадзор. Об этом порталу Ом1 заявили в ведомстве.
- Новогодние корпоративы в данной эпидемиологической ситуации не совсем уместны, но Роспотребнадзор их не запрещает, - пояснили в региональном управлении.
Нужно отметить, что ограничений для других организаций не предусмотрено. Празднование Нового года будет происходить по усмотрению руководства. Правда, например, в городской администрации также отказались от традиционного застолья.
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