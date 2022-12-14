Светлана Рогова отрицает уход с поста директора депархитектуры мэрии Омска

Чиновница не планирует покидать свое кресло. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уход с поста директора депархитектуры мэрии Омска отрицает действующий руководитель структуры Светлана Рогова. Это она подтвердила РИА «ОмскИнформ».

- Я не собираюсь увольняться. Буду, как и раньше, работать в должности директора департамента, — цитирует издание чиновницу.

Напомним, что ранее СМИ предвещали скорый уход специалиста с поста руководителя. Однако, совсем недавно горадминистрацию покинул вице-мэр Кирилл Брюхов, который курировал работу депимущества и депархитектуры.

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