Омский «Авангард» 15 декабря собрался на новогодний корпоратив

Фото: Омский Авангард
На новогодний корпоратив 15 декабря собрался омский «Авангард». Об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил главный тренер Михаил Кравец.
- 15 декабря пойдем на новогоднюю встречу всей командой. Пытаемся такие вещи делать, чтобы был не только один хоккей, пояснил тренер.
Отметим, что последний матч омской команды в этом году должен состояться 19 декабря. Тогда «Ястребы» сыграют с «Салаватом Юлаевым».
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