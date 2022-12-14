Омский «Авангард» 15 декабря собрался на новогодний корпоратив

Фото: Омский Авангард

На новогодний корпоратив 15 декабря собрался омский «Авангард». Об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил главный тренер Михаил Кравец.

- 15 декабря пойдем на новогоднюю встречу всей командой. Пытаемся такие вещи делать, чтобы был не только один хоккей, пояснил тренер.

Отметим, что последний матч омской команды в этом году должен состояться 19 декабря. Тогда «Ястребы» сыграют с «Салаватом Юлаевым».

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