Омский Роспотребнадзор нашел небезопасное производство молочной продукции

На предприятии выявили замечания в ходе внеплановой проверки.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Небезопасное производство молочной продукции нашел омский Роспотребнадзор. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
- Выявлены нарушения требований «О безопасности молока и молочной продукции» «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности пищевой продукции», «Пищевая продукция в части ее маркировки»», - рассказали специалисты.
Протокол о нарушениях, найденных в ходе внеплановой проверки на «ВНИМИ-Сибирь», был направлен в суд, после чего завод оштрафовали на 30 тысяч рублей.
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