Александр Бурков договорился о сотрудничестве Омска с инвесторами из Узбекистана

Делегация из Омской области до сих пор находится в Узбекистане. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

О сотрудничестве с инвесторами Узбекистана договорился губернатор Омской области Александр Бурков. Об этом рассказывает областное правительство.

Соглашение и дорожную карту по развитию и реализации совместных проектов глава региона подписал с главой Джизакской области Эргашем Салиевым. В рамках очередного официального визита стороны обсудят ход реализации совместных проектов и новые возможные контракты.

Планируется, что Бурков на встрече с главой Навоийской области Норматом Турсуновым посетит ряд промышленных предприятий. Для омской делегации будет подготовлена биржа контактов. На протяжении ближайших дней в Узбекистане будут работать представители холдинга «Велком», компаний «Смарт», «УмаПро», «ВИТО», научно-производственного центра «ПРОМТЕХ» и агропарка «Макош».

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