Омские депутаты одобрили установку памятника Бухгольцу на Иртышской набережной

Фото: Фото: autotravel.ru
На Иртышской набережной совсем скоро появится памятник Ивану Бухгольцу. Установку одобрили депутаты Горсовета 14 декабря.
Он будет смонтирован в районе дома № 10/1 на Иртышской набережной.
- Место выбрано идеально. Ничего не будет разрушено: ни шар, ни пешеходные дорожки, ни велосипедные. Девятиметровый памятник будет установлен на месте клумбы на набережной, — отметил председатель Омского городского Совета Владимир Корбут.
К слову, ранее предлагалось поставить скульптуру основателя Омска Бухгольца вместо шара «Держава» у речного вокзала. Однако это вызвало волну негодования омичей. На сторону горожан тогда встал мэр Омска Сергей Шелест и предложил свою площадку для установки.
Сейчас градоначальник активно ищет мецената, который бы привел в порядок сам шар.
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