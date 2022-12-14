В Омске 15 декабря остановку «Кристалл» перенесут на старое место

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На старое место перенесут остановку «Кристалл» в омских Нефтяниках. По информации дептранса, изменения начнут действовать с 15 декабря.

– Согласно проекту были внесены изменения в организацию светофорного регулирования, приведены к нормативным параметрам островки безопасности, установлены ограждения, отделяющие тротуар от проезжей части. С наступлением весенне-летнего сезона работы по обустройству будут продолжены, – рассказала заместитель директора департамента транспорта Марина Расторгуева.

Отметим, что на такие меры в горадминистрации пошли после серии ДТП, где серьезно пострадали люди. Сначала были объединены пешеходные фазы на островке безопасности при движении в сторону центра, а теперь и вовсе поток людей решили переместить на более безопасную сторону улицы.

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