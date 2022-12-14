Троллейбусы встали в центре омских Нефтяников из-за обрыва контактной сети

Движение транспорта было возобновлено. Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за обрыва контактной сети в центре омских Нефтяников встали троллейбусы. Об этом сообщил Город55.

Известно, что проблемы возникли на маршрутах № 7, 16 и 67. Из следования был исключен участок от улицы Лукашевича до поселка Солнечного.

В департаменте транспорта пояснили, что все произошло из-за обрыва контактной сети, но на данный момент всё нормализовалось.

- В районе Советского исполкома произошел обрыв контактного провода. Проблема устранена, троллейбусы пошли в 9:09, — уточнили в дептрансе.

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