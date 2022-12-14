Депутаты Горсовета приняли бюджет Омска на 2023 год

Фото: омский Горсовет

Бюджет Омска на 2023 год приняли депутаты Горсовета. Решение было озвучено на пленарном заседании 14 декабря.

Парламентарии завершают осеннюю сессию с оптимистичным настроем, подчеркивая, что казна 2025 года должна быть профицитной.

- Владимир Корбут обратил внимание, что проект прошел публичные слушания, администрация намерена работать над сокращением дефицита бюджета, и в 2025 году уже планируют принять бюджет с профицитом, - уточнили в Горсовете.

Таким образом, бюджет города в 2023 году должен составить 29,8 млрд рублей доходов, более 31,2 млрд расходов. Дефицит сохранится на уровне 1,4 млрд.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru