Аспирин, но-шпа и корвалол значительно подорожали в Омской области

Болеть сейчас затратно. Фото: Даниил ОПАРИН

В Омской области значительно подорожали аспирин, но-шпа и корвалол. Об этом сообщает ресурс Минфина РФ «Ай мониторинг».

По данным аналитиков, в регионе за последнее время значительно выросли цены на лекарственные препараты и перевязочные средства. Так, аспирин теперь стоит на 13% дороже, но-шпа поднялась в цене на 12,4%, а корвалол в каплях - на 23,2%.

С колоссальным отрывом вперед ушел йод, стоимость которого выросла на 67%. За упаковку бинта в Омской области теперь нужно отдать на 19,4% больше, а за вату - на 30,2%.

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