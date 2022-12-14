В омском минздраве отреагировали на ситуацию с зарплатами медиков

Задержки выплат связаны с разными источниками финансирования.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В соцсетях появилась жалоба от анонимного пользователя, который посетовал на задержку зарплаты в областной клинической больнице.
По словам автора, им выплачивают лишь половину заработка, а вторую приходится долго ждать.
- Выплачивают по 50 %, а остальное ждите. У медицинских сестер оклады и так смешные, по 13–14 тысяч. На такую зарплату в современных реалиях сложно даже оплатить жилье, не говоря уже о содержании своих детей, - гласит текст поста.
В минздраве Омской области отреагировали на претензию, подчеркнув, что расчет с сотрудниками будет выполнен в средине декабря.
- Со всеми сотрудниками Областной клинической больницы окончательный расчет по оплате труда за ноябрь будет осуществлен до 16 декабря. Две даты выплат связаны с разными источниками финансирования данных расходов, - прокомментировали в профильном ведомстве.
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