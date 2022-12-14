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НовостиОбщество14 декабря 2022 3:30

Мобилизованные дети-сироты получат вне очереди квартиры в Омской области

В список попали 10 человек
Виктория КОВЕРНЕВА
Сумма сертификата составляет 2,5 млн рублей.

Сумма сертификата составляет 2,5 млн рублей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Квартиры вне очереди в Омской области получат 10 детей-сирот, которые отправились в зону СВО. Об этом сообщают в региональном правительстве.

Бойцы должны получить сертификаты на сумму 2,5 млн рублей. На это направят остаток нераспределенных бюджетных средств.

Напомним, что сертификат получат сироты, которым исполнилось 23 года. Помешать этому могут судимость, наличие другого жилья, учет в наркологическом или психоневрологическом диспансере.

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