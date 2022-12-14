Совет федерации одобрил Алексея Афанасьева на должность прокурора Омской области

Фото: Генпрокуратура РФ

На должность прокурора Омской области Алексея Афанасьева одобрил Совет федерации. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас.

- В соответствии с частями 8 и 9 статьи 188 Регламента Совета Федерации соответствующие заключения будут направлены Председателю Совета Федерации для информирования Президента Российской Федерации о результатах проведенных консультаций, — отметил сенатор.

Напомним, до осени 2022 года надзорный орган возглавлял Николай Студеники, который ушел на пенсию. После минувшей рабочей поездки в Омскую область Генпрокурора Игоря Краснова в ведомстве произошли массовые увольнения. Теперь стало известно, что руководить структурой в регионе будет 53-летний Алексей Афанасьев, который сейчас находится в должности первого запрокурора Карелии.

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