Минобр разрешил омским школьникам не ходить на уроки в морозную погоду

Морозную погоду синоптики спрогнозировали на 14 декабря. Фото: Олег УКЛАДОВ

Не ходить на уроки в морозную погоду омским школьникам разрешил региональный минобр. В пресс-службе ведомства напомнили правила посещения занятий в период аномальных морозов.

Так, при температуре -30 градусов от посещения образовательных учреждений освобождаются учащиеся начальных классов.

От -32 градусов может не ходить на занятие среднее школьное звено - с 5 по 9 классы. Для старшеклассников максимальная температура, чтобы остаться дома, должна составить не менее -35 градусов.

- Школы продолжают работать, учебный процесс организуется вне зависимости от того, сколько детей присутствует на занятиях, — пояснили ведомстве.

К слову, решение о том, отпускать ли ребенка в школу или нет - принимают родители.

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