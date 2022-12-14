Кадровые перестановки начались в системе УФСИН по Омской области

Изменения произошли в нескольких учреждениях. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В системе УФСИН по Омской области начались кадровые перестановки. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

Изменения в пенитенцитарной системе отражены в официальных документах. В частности, согласно выписки ЕГРЮЛ, в ФКП «Образовательное учреждение № 298 возглавил Алексей Орлов.

Новый начальник в лице Владимира Пушкарева теперь числится в ФКУ «Исправительный центр-1» УФСИН России по Омской области. Отметим, что учреждение было основано в 2022 году на базе ликвидированной морозовской женской колонии №5.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru