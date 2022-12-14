Кадровые перестановки начались в системе УФСИН по Омской области

Изменения произошли в нескольких учреждениях.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В системе УФСИН по Омской области начались кадровые перестановки. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».
Изменения в пенитенцитарной системе отражены в официальных документах. В частности, согласно выписки ЕГРЮЛ, в ФКП «Образовательное учреждение № 298 возглавил Алексей Орлов.
Новый начальник в лице Владимира Пушкарева теперь числится в ФКУ «Исправительный центр-1» УФСИН России по Омской области. Отметим, что учреждение было основано в 2022 году на базе ликвидированной морозовской женской колонии №5.
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