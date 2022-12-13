В январе 2023 года в омском киноцентре «Кристалл» откроют МФЦ

Фото: 2gis

В Омске в одном из помещений КДЦ «Кристалл», расположенного по проспекту Мира в Советском округе, 9 января 2023 года откроют МФЦ.

Офис в фирменном стиле МФЦ «Мои документы» будет работать ежедневно, без выходных. В нем будет 20 окон.

Как рассказали в минтруда Омской области, многофункциональный центр расположен на пересечении главных магистралей Советстского округа, благодаря чему он будет обладать хорошей транспортной доступностью. Кроме того, рядом с учреждением имеется вместительная парковка, где предусмотрены места для машин людей с инвалидностью.

Напомним, о том, что часть помещений киноцентра отдадут под размещение МФЦ, стало известно еще осенью.

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