Товарооборот между Таджикистаном и Омской областью вырастет в 2022 году в 2 раза

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Сегодня губернатор Омской области Александр Бурков и вице-премьером Таджикистана Усмонали Усмонзода на встрече в Душанбе обсудили основные направления двухстороннего сотрудничества.

Александр Бурков отметил, что Таджикистан - значимый торговый партнер для нашего региона. Сейчас взаимный товарооборот составляет 4 миллиона долларов США. И это не предел - по итогам 2022 года он вырастет как минимум в 2 раза.

Фото: пресс-служба правительства Омской области

В сотрудничестве в агропромышленном комплексе заинтересованы обе стороны. В этой сфере Омская области является одним из лидеров стране, регион входит в топ-5 российских регионов по производству молочной и алкогольной продукции.

Омские предприятия пищевой промышленности готовы не только увеличить объемы поставок продуктов питания, но и расширить их ассортимент. Сейчас на прилавках магазинов в Таджикистане можно найти рапсовое масло, кондитерские и мучные изделия, произведенные на территории нашего региона.

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Вице-премьер Усмонали Усмонзода отметил, что в Республике действует программа ускоренной индустриализации, а также программы, направленные на развитие легкой, пищевой, металлургической и других отраслей промышленности. В связи с этим он заявил о готовности рассмотреть совместные проекты в указанных сферах.

- Развивать связи между Омской областью и регионами Таджикистана было бы намного легче при наличии прямого авиасообщения. В прошлом году были открыты рейсы между Омском и городами Бохтар и Куляб. За семь месяцев перевезено почти 10,5 тыс. пассажиров. И спрос продолжал расти. Но из-за текущих мировых событий и введенных санкций российская авиакомпания была вынуждена приостановить эти рейсы. Прошу вас рассмотреть возможность привлечения таджикистанской авиакомпании для открытия прямых рейсов из Омска в Душанбе, Бохтар и Куляб, - обратился к таджикскому вице-премьеру Александр Бурков.

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Губернатор также предложил таджикским коллегам рассмотреть возможность организации поставок продукции агропромышленного комплекса и других отраслей по железной дороге. Первый заместитель начальника ГУП «Таджикские железные дороги» Бахром Шодиев отметил, что они готовы проработать данный вопрос.

Добавим, сегодня у Александра Буркова запланирован ряд встреч в рамках официального визита в Таджикистан.