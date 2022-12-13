Президентом закрытого клуба омских предпринимателей стал Максим Концедалов

Фото: «Клуб читающих бизнесменов» во «ВКонтакте»

Депутат омского Горсовета и гендиректор ООО «СМК Холдинг» Максим Концедалов стал президентом закрытого клуба предпринимателей «Моментум».

- По моему глубокому убеждению, предприниматель, в первую очередь, это созидатель, креатор и организатор. Если таких людей в нашем городе будет больше, уверен, от этого все только выиграют, - отметил Концедалов.

Отметим, клуб был создан в 2018 году. В настоящее время в числе его участников 24 омских предпринимателя, в том числе совладелец ООО «Россювелирторг» Кирилл Хариби и соучредитель «Сибирского комбината хлебопродуктов» Денис Моисеев, который ранее и возглавлял организацию.

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