Мэр Омска Шелест рассказал, как продвигаются работы по капремонту школы №88

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Сегодня мэр Омска Сергей Шелест рассказал в своем-телеграм канале, на каком этапе находится капремонт здания школы №88 в Октябрьском округе.

По словам градоначальника, подрядчик работает в соответствии с утвержденным графиком, без отставаний.

- Сейчас на школе практически завершено усиление фундаментов; произведен демонтаж штукатурки на фасадах и внутри здания; на 50% разобраны перекрытия 4-го этажа и 75% — 2-го. Как я говорил ранее: здание преподносит строителям сюрпризы, но все сложные моменты разбираются с проектировщиками, подбираются альтернативные решения в рамках проекта. И у инженеров, и у строителей есть необходимый опыт для подобной работы, - сообщил Шелест.

До Нового года будет смонтирован наружный дренаж. Подрядчик также приступит к усилению стен.

Как отметил глава города, площадка станет одним из первых объектов, которые он планирует посетить после выписки из больницы.

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