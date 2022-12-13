В Омске в первую декаду декабря выпало рекордно мало снега

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске на 10 декабря выпало аномально малое количество снега - 11 сантиметров, что ниже нормы на 6 сантиметров. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Наибольшая высота снежного покрова была зафиксирована в Усть-Ишиме, Тевризе, Знаменском и Таре — 24 сантиметра. Наименьшая в Саргатском и Русской Поляне — 2-3 сантиметра.

- В Омске на 10 декабря высота снежного покрова составила 10 см. По многолетним данным, такая высота снежного покрова и меньше, при норме в первой декаде декабря 18 см, за последние два десятилетия в областном центре наблюдалась в 2008 году, - рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

Отметим, на 12 декабря в Омске высота снежного покрова выросла до 12 сантиметров, в Саргатском и Русской Поляне - до 4.

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