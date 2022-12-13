В Омской области на карантин по ОРВИ закрыли полтысячи школьных классов

В Омской области каждый неделю увеличивается количество заболевших ОРВИ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омской области в несколько раз выросло количество школьных классов и детсадовских групп закрытых на карантин по ОРВИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

По данным на 12 декабря, в регионе на карантин было закрыто 485 классов в 103 школах и 177 групп в 89 детсадах. При этом три садика были закрыты полностью.

Напомним, за прошлую неделю - с 5 по 11 декабря - в Омской области было зарегистрировано более 18,8 тысяч случаев ОРВИ. В регионе активно циркулирует свиной грипп (A/H1N1 pdm).

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