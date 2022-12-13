В Омске с улиц города за сутки вывезли более 5 тысяч тонн снега

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Омские дорожники активно ведут борьбу с последствиями обильного снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

За минувшие сутки УДХБ вывезло с улиц города около 5 тысяч кубометров снега. От снега были также очищены 367 остановок общественного транспорта и подходы к ним, 493 пешеходных перехода, а также 110 санплощадок в частном секторе.

На дороги Омска было высыпано более 1,2 тысяч тонн песко-соляной смеси. От наледи были отчищены 148 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

В уборке улиц были задействованы 362 единицы снегоуборочной техники и 647 рабочих.

Напомним, в ночь с 13 на 14 декабря ожидается резкое похолодание. В связи с этим в Омске и области объявлено штормовое предупреждение.

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