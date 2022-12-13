В омском парке «Вокруг Света» весной появятся новые аттракционы

Фото: телеграм-канал парк «Вокруг Света»

Площадь парк «Вокруг Света», расположенного на «Зеленом острове» вырастет на 70%, в мае 2023 года. Об этом сообщил в эфире «Радио Монте-Карло Омск» гендиректор ГК «Омск Сайдинг Инвест» Хусайн Закриев.

По его словам, в парке следующей весной появится множество новых аттракционов.

- В мае удивим всех, поверьте мне. К годовщине парка появится очень много новых каруселей, - сказал Закриев.

Кроме того, в эту субботу, 17 декабря, в парке откроется каток. Омичей в день его открытия ждет праздничная программа.

Напомним, парк «Вокруг Света» был открыт в мае этого года.

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