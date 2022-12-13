Омская область перечислила свыше 261 млрд рублей в консолидированный бюджет РФ

Фото: Артем КИЛЬКИН

С начала 2022 года Омская область направила в консолидированный бюджет РФ 261,5 миллиарда рублей. Это больше на 21,1%, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщили в региональном УФНС.

Выросли поступления и в федеральный бюджет. За 11 месяцев 2022 года Омская область перечислила в него 92 миллиарда рублей, что на 24,7% большем, чем в прошлом году.

- Поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет Российской Федерации на 92,7 % сформированы такими источниками, как акцизы, на подакцизные товары их доля 45,9 %, в том числе акцизы на нефтепродукты - 40 %, налог на добавленную стоимость - 22,4 %, налог на доходы физических лиц - 12,9 %, налог на прибыль - 11,5 %, - рассказали в пресс-службе налоговой.

В ведомстве также отметили, что на треть выросли отчисления по НДС (+30,1%) и налогу на прибыль (+33,8%). Наблюдается рост поступлений и по другим категориям. Среди них акцизы на алкоголь (+24,7%) и земельный налог (+23,6%).

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru